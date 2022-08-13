7 bin 200 Türk işçi bekliyorlardı 1 kişi alabildiler: Tarihi fiyasko

Korona salgını nedeniyle büyük oranda işçi azaltımına giden Alman havayolu şirketleri şimdi ise karşılaştıkları işgücü açığını gideremiyorlar. Yer hizmetlerinde çalıştırmak için özellikle Türk işçilere çağrıda bulunan Alman yetkililer, kalifiye Türklerden istedikleri rağbeti göremedi. Hatta sadece Frankfurt Havaalanı'na 2 bin Türk işçi de dahil diğerleriyle birlikte toplam 7 bin 200 Türk havaalanı çalışanı alınacaktı. Fakat kalifiye işçiler başvuru yapmayınca 1.5 ayda aranılan niteliklere sahip yalnızca bir Türk işçi işe alınabildi. Almanya'da yer hizmetleri sağlayıcıları işverenler derneği başkanı Thomas Richter, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'den 145, belki 150 çalışan yardıma gelecek" dedi. Bu kişilerin özellikle Nürnberg ve Münih havaalanlarında görevlendirileceğini duyurdu.Almanya'da havaalanlarındaki işcücü açığını gidermek için Türk çalışanlara yönelik talep devam ediyor. Yetkililer, Türkler için iş başvuru süreçlerinin kısaldığına dikkat çekerken, arayışın sürdüğü aktarıldı. Alman medyası, havalimanında büyük bir personel açığı krizi yaşandığını belirtirken bazı havalimanlarının Türk işçiler konusundaki umutlarını korudukları kaydedildi. Ancak Richter'in açıkladığı rakamlar, Almanya'nın beklentilerinin oldukça altında. 150 işçiyle çözümün ne kadar olabileceği sorusunu Richter, "Sonuçta, akut sorunları çözmek için bir fikirdi" diye yanıtladı. Havaalanları Birliği ADV'nin Genel Müdürü Ralph Beisel, sorunun zaman alıcı ve kritik onay sürecinden kaynaklandığını açıklamıştı. Sadece özgeçmiş kontrolünün en az 6 hafta sürdüğü bildirilmişti. Ancak Richter, bu durumun da değiştiğini yazdı. "Birçok havalimanındaki durum, onay sürecini de hızlandırdı. Artık bu süreç iki haftaya kadar kısaldı" dedi. Türkiye'den gelecek işçilere saat ücreti olarak en az 15 Euro (yaklaşık 276 TL) verilecek. Alman havaalanlarında güvenlik personeli, check-in personeli, yükleme personeli ve diğer yer hizmetleri personeli açıkları bulunuyor.