7. sınıf öğrencisi 9 kişiyi öldürdü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 14 yaşındaki öğrenci, okulda katliam yaptı. Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi K.K.'nın sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açtığı kaydedildi. Saldırıda 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı çocuk 1'i öğretmen 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği tespit edilen çocuk gözaltına alındı.Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuğun yeni geçtiği sınıfta kabul görmediği için bu korkunç olayı yaptığını söyledi. Vucic, çocuğun babasıyla 3 kez atış poligonuna gittiğini ve burada silah kullanmayı öğrendiğini belirterek, "Silahları gerektiği gibi muhafaza etmeyen baba tutuklandı, anne de gözaltında. Çocuk şu an ayrı bir yerde tutuluyor. Nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek" bilgisini verdi.