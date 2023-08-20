70 milyon TL’lik vazo operasyonu

İNGILİZ polisi, tarihi eser operasyonunda 2 milyon sterlinlik (Yaklaşık 70 milyon TL) 15. yüzyıldan kalma tarihi vazoyu ele geçirdi. Polis teşkilatı, 2019'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki Uzak Doğu Sanatı Müzesi'nden çalınan üç eserden Çin'deki Ming hanedanı dönemine ait porselen vazo için 2021 yılında Londra'da operasyon düzenlendi. Araştırma, 2020'de bir müzayede evine e-posta gelmesiyle başladı. Londra'daki bir otelde satış için buluşan sivil polisler, 450 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon lira) karşılığında vazoyu Mbaki Nkhwa'dan teslim alırken, Nkhwa ile kendisini arabasıyla otele getiren Kaine Wright gözaltına alındı. Tutuklanan üç kişinin önceki gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden polis teşkilatı, vazonun ise 2021'de İsviçre'ye teslim edildiğini bildirdi. 450 bin sterline satılmak istenen vazonun gerçek değerinin 2 milyon sterlin olduğu kaydedildi. Kayıp üçüncü eseri ihbar edene 10 bin sterlin (Yaklaşık 345 bin lira) ödül verileceği duyuruldu. DIŞ HABERLER