‘72 saat içinde önemli açıklamalar yapacağım’

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün yaptığı açıklamada 72 saat içerisinde önemli açıklamalarda bulunacağını kaydetti. Kosova'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Sırbistan'a ait 5 belediye binasının kapatılmasıyla başlayan ve iki ülkeyi bir kez daha karşı karşıya getiren gerginliğe işaret eden Vucic, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp nüfusa yapılan saldırılar sonrası Sırbistan'ın aldığı ciddi kararlar ve beklentilerine ilişkin 72 saat içerisinde halka sesleneceğim. Önemli açıklamalarda bulunacağım" dedi. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.