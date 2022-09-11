73 yaşında muradına erdi

Tam 70 yıl boyunca tahtta kalarak rekor kıran Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından İngiltere'de bir devir sora ererken yeni bir dönem resmen başladı. Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle 73 yaşında tahta çıkan Kral III. Charles, resmen İngiltere Kralı ilan edildi. St. James Sarayı'nda düzenlenen ve ilk kez televizyonlardan canlı yayınlanan törene, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.Tarihi Saksonlara kadar uzanan tören, tarihte ilk kez halkın görebileceği şekilde yapılırken, kadınların törene katılmasına ilk kez izin verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü resmen açıklandı. Ardından III. Charles'ın Kral olduğu resmen duyuruldu. Törendeki katılımcılar III. Charles'ın Kral ilan edilmesinin ardından "Tanrı Kral'ı korusun" diye bağırdı. Seremoni, III. Charles'ın Kral ilanının balkondan da duyurulması ile tamamlandı. Sonrasında İngiltere Ulusal Marşı, "Tanrı Kralı Korusun" sözleriyle söylendi. Kral muhafızlarının kutlama tezahüratı da buradaki törenin öne çıkan anlarından biri oldu.Yeni Kral Charles, seremoninin ardından yaptığı konuşmaya annesi Kraliçe II. Elizabeth'i anarak başladı. Annesinin hizmete olan bağlılığını övdüğü konuşmada, hükümdarlığın sorumluluğunun farkında olduğunu belirten Charles, "Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. Charles sözlerinin devamında "Bana kalan bu büyük mirasın ve hükümdarlıkla gelecek ağır sorumlulukların bilincindeyim" dedi. Ardından Charles, duyurusunu yaptığı taahhüdü imzaladı.Kral III. Charles tahta çıkmak için çok uzun süre bekledi. Galler Prensi unvanını 64 yıl taşıyan ve bu unvanı en uzun süre kullanan kişi olan Kral III. Charles, aynı zamanda tahta çıkan en yaşlı İngiliz hükümdarı olma özelliğini taşıyor. Kral III. Charles'ın ardından İngiltere tahtının veliahtlarına verilen Galler Prensi unvanı, artık Prens William'ın. Eşi düşes Kate Middleton da, kayınvalidesi Prenses Diana'nın unvanını aldı ve Galler Prensesi oldu. Böylece Middleton, düşeslikten prensesliğe yükseldi. Prens William ve Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth'ten sonra en popüler kraliyet ailesi üyeleri.Yüzyılın ayrılığının "öteki kadını" olan ve sürekli Galler Prensesi Diana ile karşılaştırılan Kral 3. Charles'ın eşi Camilla Rosemary, Konsort Kraliçe oldu. Charles, uzun süredir ilişkisi bulunan Camilla ile 9 Nisan 2005'te evlenmişti.Annesi kadar popüler olmayan yeni Kral'ın nasıl bir hükümdar olacağı şimdiden merak ediliyor. Tam adı Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor olan III. Charles'ın seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok. Birleşik Krallık'ın yanı sıra Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine dahil 14 ülkenin daha devlet başkanı olan Charles, veliaht prens olarak geçirdiği dönemde halk tarafından yanlış anlaşılan bir kraliyet üyesi olarak görüldü. Charles'ı sevmeyenler, onu zayıf, kibirli ve müdahaleci olarak tanımlıyor. Charles, Prenses Diana ile evliliğindeki başarısızlığı ve ikinci evliliği konusunda da eleştiriliyor. Charles'ı destekleyenler ise yaptığı işlerin çarpıtıldığını düşünüyor. Destekçileri iklim krizi konusunda Charles'ı çağın ötesinde görürken kurduğu hayır kurumu ile yaptığı yardımlar dolayısı ile Charles'ın düşünceli biri olduğunu belirtiyor.Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in 4 çocuğundan en büyüğü olan yeni kral, 14 Kasım 1948'de Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi. İngiliz monarşisinin modernleşmesini temsil eden Charles, sarayda eğitim görmeyen ve üniversite diploması alan ilk prens olma özelliğine sahip. Yeni kral medyanın giderek yoğunlaşan ilgisi altında büyüyen ilk kişi oldu.İskoçya'da kaldığı Gordonstoun yatılı okulunda zorbalığa uğraması üzerine içe dönük, yalnız bir kişiliğe dönüştü.Sabah erken saatlerden gece yarısına kadar çalıştığı için 'işkolik prens' olarak biliniyor.Organik gıdalar ile beslenmeyi tercih ediyor. 30 yıldır The Duchy Home Farm adında bir çiftliği bulunuyor.Hayır kurumlarına önem veriyor. En az 400 farklı hayır kurumunun başında yer alıyor.2007'de Time dergisinin 29'uncu sayısında adı sayılan 'Çevre Kahramanları' arasında yer aldı.Oyunculuğu çok seven Kral Charles, EastEnders dizisinin bir bölümünde eşi Camilla ile birlikte rol aldı.