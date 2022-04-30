77 yıl sonra yaş günü pastasıyla gelen özür

İtalya'nın Vicenza kentinde İkinci Dünya Savaşı sırasında 13 yaşında olan Meri Mion, soğuması için mutfak penceresine koyduğu pastayı ülkesinde Almanlara karşı savaşan ABD askerlerinin izinsiz alıp kaçtığında çok ağladığını anlattı.Bu hikâyeyi medyadan öğrenen ABD askerleri, Mion'un yakınlarıyla temasa geçerek yaşlı kadına 90'ıncı yaş günü sürprizi yapmaya karar verdi. Askerlerin getirdiği pastadaki mumları üfleyerek 90'ıncı yaşına giren Mion, savaş sırasında pastasının çalınmasıyla ilgili özrü de kabul etti.