8 günlüğüne gittiler, uzayda mahsur kaldılar

Amerikalı astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita Williams, 5 Haziran'da bir deney uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. Astronotların bir iki gün içinde Dünya'ya geri dönmesi bekleniyordu. Fakat araç uzay istasyonuna yaklaşırken çeşitli sorunlar yaşandı. Astronotlar istasyona ulaşsa da geri dönüşleri zaman alacak. NASA'nın ticari mürettebat programının yöneticisi Steve Stich, iki astronotu eylül ayında yapılması planlanan uzay misyonuna dâhil ederek Şubat 2025'te Dünya'ya dönmelerini sağlamaya çalıştıklarını açıkladı.