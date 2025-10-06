8 ülkeden ortak açıklama: Ateşkes gerçek bir fırsat

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik plana dair ortak açıklama yayımladı. Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye, saldırıların derhal sona erdirilmesine ve Gazze ile Batı Şeria'nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı anlaşmaya varılmasına yönelik ortak kararlılıklarını yineledi. Bakanlar, gelişmelerin sürdürülebilir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi'nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek fırsat teşkil ettiğini vurguladı. Ayrıca, iki devletli çözüm temelinde adil barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarının altını çizdiler.