9 bin 177 sivil öldü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 500 gün geçti. Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Misyonu, savaşın 500. gününe özel rapor yayımladı. 4 Şubat 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine kadar toplamda 9 bin 177 sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 16 bin sivil de yaralandı. Cinsiyeti tespit edilen sivil kayıpların yüzde 61'i erkek, yüzde 39'u ise kadın. Misyon, gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.