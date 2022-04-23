9 bin kişi gömüldü iddiası! Mariupol’ün dört bir yanı toplu mezar

BM: SAVAŞ SUÇU OLABİLİR

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'da ayrım gözetmeksizin sivil bölgeleri bombaladığı, sivilleri öldürdüğü, hastane ve okul gibi sivil altyapıyı harap ettiği ve bu tür eylemlerin "savaş suçu" teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Ukrayna Başsavcılığı ise Rus ordusunun, savaşta Ukraynalı çocukları da kullandığını iddia etti.