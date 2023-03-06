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Giriş Tarihi: 7.3.2023

90 ülke desteğe koştu

90 ülke desteğe koştu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından 90 ülkeden Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri, afetten etkilenen illerde görev aldı ve çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre dünyada 100'den fazla ülke, depremin ardından Türkiye'ye yardım önerisinde bulundu. Her doğal afette olduğu gibi Türkiye'nin ilk yardımına koşan ülke Azerbaycan oldu. Çalışmalara destek veren 89 ülkenin ekipleri ülkelerine dönerken Azerbaycanlı ekiplerden 309 kişi halen Kahramanmaraş'ta görev yapıyor.

DEPREMLERİN DÜNYAYA MALİYETİ AĞIR
Dünyada son 50 yıla yakın sürede meydana gelen şiddetli depremler on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, bu depremlerin ekonomik hasarı 1 trilyon dolara yaklaştı.
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90 ülke desteğe koştu
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