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Giriş Tarihi: 28.1.2022

90 yaşındaki akvaryum balığı koruma altında

90 yaşındaki akvaryum balığı koruma altında
ABD California'da türünün son örneklerinden olduğuna inanılan Methuselah isimli akvaryum balığı, daha uzun yaşaması için özel bakıma alındı. ABD'ye 1938'de Avustralya'dan getirilen ve dünyanın en yaşlı akvaryum balığı olduğu söylenen Methuselah'ın, türünün yok olma tehlikesi nedeniyle San Francisco Müzesi'nde koruma altına alındığı belirtildi. Biyolog Allan Jan, müze akvaryumunda özenle bakılan balığın 90 yaşında, 120 santimetre uzunluğunda ve 18 kilo ağırlığında bir Avustralya akciğerlisi olduğu bilgisini paylaştı.
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90 yaşındaki akvaryum balığı koruma altında
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