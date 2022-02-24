Avrupa alarma geçti: Rusya’ya yeni yaptırım paketi...

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi. Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.