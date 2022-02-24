Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa alarma geçti: Rusya'ya yeni yaptırım paketi...
Giriş Tarihi: 24.2.2022 10:09 Son Güncelleme: 24.2.2022 10:19

Avrupa alarma geçti: Rusya'ya yeni yaptırım paketi...

AA
Avrupa alarma geçti: Rusya’ya yeni yaptırım paketi...

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizi savaşa döndü. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında Avrupa Biriliği Komisyonu acil toplanma kararı aldı. Bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağı bildirilirken gündemin Rusya'ya yeni yaptırım paketi olduğu açıklandı.

Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Putin'in Donbas'a harekat emri vermesinin ardından bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

ACİL TOPLANTI

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu. Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi. AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, yaptırımların içeriğini belirliyor ve yaptırım paketini hazırlıyor.

YAPTIRIM PAKETİ

AB Liderler Zirvesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hazırladıkları yaptırım paketini, liderlere sunacağı bildirilmişti.

Liderlerin, yaptırım paketinin içeriğini tartışması ve AB Konseyi'nin Rusya'yı hedef alacak bu tedbirleri kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Öte yandan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sabah yapması planlanan görüşmenin de Rusya'nın askeri müdahalesi sonrasında ertelendiği bildirildi. Görüşmenin ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa alarma geçti: Rusya'ya yeni yaptırım paketi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA