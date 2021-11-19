Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu
Giriş Tarihi: 19.11.2021 22:53 Son Güncelleme: 20.11.2021 09:55

AB, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu

AB, Aliyev ve Paşinyan’ın Brüksel’de bir araya geleceğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.

MUTABIK KALDILAR

Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB, Aliyev ve Paşinyan'ın Brüksel'de bir araya geleceğini duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA