AB, BM Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını istedi

Borrell, sosyal medyadaki mesajında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine sözde barışı koruma misyonu gönderme talimatını içeren kararnamesi Ukrayna'ya karşı yeni bir açık saldırganlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

Borrell, BM Güvenlik Konseyinin en kısa sürede konuyla ilgili toplanması gerektiğini ifade etti.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması talimatını vermişti.