AB Büyükelçisi Meyer-Landrut: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi iki tarafa da yararlı"

Büyükelçi Meyer-Landrut, Ankara Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AB'nin Yeşil Mutabakatı'nı, birliğin sınırları ötesine uzanan nesiller ve uluslararası bir konu olarak takip ettiklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Başarmamız gerekeni başarabiliriz ve gelecek on yıl, dünyamız, çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğini belirlemek için hayati önemde olacak. Bu yüzden bu kapsamlı ajanda konusunda sıkı çalışıyoruz."

Meyer-Landrut, AB'nin iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan yasanın resmen onaylandığını anımsatarak AB'nin 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine hizmet eden yasanın bağlayıcı olacağını söyledi.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı Ekim 2021'de onayladığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Meyer-Lendrut "Türkiye ayrıca 2053'e kadar net sıfır karbon emisyonu hedefini açıkladı. Yüzyılın ortası 2050-53'e kadar sıfır karbon emisyonu konusunda anlaştığımızı söyleyebilirim. Büyük bir fark yok." diye konuştu.

"GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ HER İKİ TARAFA DA YARARLI"

Türkiye'nin de AB'nin geçirdiği dönüşümle karşı karşıya kaldığını dile getiren Meyer-Landrut, AB'nin Türkiye'nin dönüşümünü Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA), Ufuk Avrupa, Avrupa İnovasyon Konseyi, Tek Pazar Program gibi mekanizmalarla destekleyeceğini ifade etti.

Paris İklim Anlaşması açısından karbon emisyonunun azaltılması konusunda Türkiye ile AB ilişkilerine değinen Meyer-Landrut, "Neden bu, bizim Türkiye ile ilişkimizde önemli. Çünkü Türkiye ile AB önemli ekonomik ortaklardır. Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ve AB arasındaki ticaret geçen 25 yılda 4 kattan fazla arttı." dedi.

Meyer-Landrut Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki taraf açısından da önemli bir potansiyeli barındırdığı konusunda anlaştığımızı söyleyeyim. İki tarafa da yararlı. Geçen yazdan bu yana Türk yetkililer ile AB Komisyonu arasındaki teknik görüşmelerin devam ettiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum. Onların (görüşmeleri yürüten yetkililer) mevcut ticari rahatsızlıkları özel olarak ele almaları gerekiyor. Bu çalışmaların sonrasında güncelleme görüşmelerine girmek için yeterli ilerlemeye öncülük edeceğini umuyorum. Bu yüzden Türkiye, Avrupa'nın birçok sanayideki değer zincirinin önemli bir parçasıdır."

Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB'nin 6. büyük ticari ortağı ve ekonomik bağların ilişkilerin köşe taşı olduğuna işaret ederek "Bu durum açıkça ekonomik bağımlılığımızın arttığını, iki ekonomi ve toplum arasındaki bağların pekiştiğini gösteriyor." diye konuştu.

Bu durumdan dolayı Türkiye ile AB'nin iklim politikalarında bir araya gelebilmesinin bir gereklilik olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, iki tarafın ortak değer zincirleri ve gümrük birliği uygulamaları çerçevesinde bir arada bulunmasından dolayı bu gerekliliğin iki taraf için "doğal kaçınılmaz bir süreç" olduğunu dile getirdi.

Meyer-Landrut ayrıca Türk iş dünyasını, AB'nin Yeşil Mutabakatı'na katılmaya davet etti.