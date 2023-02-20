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Giriş Tarihi: 21.2.2023

AB, deprem bölgeleri için bağış toplayacak

AB, deprem bölgeleri için bağış toplayacak
Ülkemizi sarsan depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından yardımlar devam ediyor.
KKTC'de eczacıların ürettiği ilaçlar deprem bölgesine gönderilecek.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 16 Mart'ta uluslararası toplumdan bağış toplayacak.
ABD'deki Pakistanlı doktorlar 365 bin dolardan fazla bağış topladı.
Rusya'da toplanan yardımlar 200 tona ulaştı.
Katar yardım taşıyan 3 uçak daha gönderdi.
Müslüman öğrencilerden depremzedeler için 10 bin dolar yardım.
Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Suriye'ye 118 uçak yardım malzemesi gönderdi.
İtalya'daki Türk öğrenciler yardım bildirileri dağıttı.
Fransa'daki gurbetçilerin topladığı yardımlar Kahramanmaraş'a ulaştı.
Sudan, 2 bin çadır gönderdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, AB olarak Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini bildirdi.
Ugandalı

GÖRDÜĞÜM EN YIKICI DEPREM
Çalışmalara destek vermek için Cezayir'den gelen Sivil Savunma Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekibi, depremin etkisi karşısında büyük bir şok yaşadı. Adıyaman'da enkaz altından 13 kişiyi sağ olarak çıkaran ekibinin sorumlusu Albay Faruk Aşur, depremler için "Sanırım gördüğüm en yıkıcı depremdi. Kendimizi hiç yabancı hissetmedik" dedi.

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AB, deprem bölgeleri için bağış toplayacak
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