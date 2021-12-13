AB Dışişleri Bakanları toplantısından Rusya’ya net mesaj

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, 16 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yılın son dışişleri bakanları toplantısında gündemin yoğun olduğunu söyledi.

NET SİNYAL

Borrell, "Konulardan birincisi ve kesinlikle en önemlisi, Rusya'nın birliklerini yığdığı Ukrayna sınırındaki durum." dedi. "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlık durumunda, bunun Rusya için yüksek bir maliyeti olduğuna dair net bir sinyal göndereceklerini" ifade eden Borrell, öte yandan, Rusya ile böyle bir krizi engellemek için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını vurguladı.

GÖÇ KRİZİ GÖRÜŞÜLECEK

Borrell, dün Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın Brüksel temasları sırasında AB'nin Belarus sivil toplumuna 30 milyon avro ek destek açıkladığını anımsattı. Toplantıda Belarus sınırındaki göç krizinin de görüşüleceğini belirten Borrell, Lukaşenko yönetimine yönelik yeni bir yaptırımla ilgili karar alınmayacağını aktardı.

AFGANİSTAN DA GÜNDEMDE

Borrell, NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi sonrasında Taliban'ın yönetimi alması ve ardından meydana gelen gelişmeleri de değerlendireceklerini kaydetti. Bakanların toplantısında öğle yemeği bölümüne, Afganistan konusunda kilit ülkelerden biri haline geldiği belirtilen Katar'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani katılacak. Borrell, bakanların Afganistan bağlamında Orta Asya ülkelerindeki durumun da konuşulacağını ifade etti.