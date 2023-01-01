AB dönem başkanlığını İsveç devraldı

Avrupa Birliği'nin (AB) 6 ayda bir değişen dönem başkanlığı bugün Çekya'dan İsveç'e geçti. 1 Temmuz 2023'e kadar başkanlığı yürütecek olan İsveç, bu dönemde öncelik vereceği başlıkları belirledi. İsveç dönem başkanlığı tarafından hazırlanan belgelere göre, bu başlıklar güvenlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dönüşümü, demokratik değerler ve hukukun üstünlüğü olacak. İsveç, Türkiye ile işbirliğine ve karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerin AB'nin stratejik çıkarları bakımından önem taşıdığını düşünüyor.