AB, Europol’den bilgi isteyecek

Avrupa Birliği
(AB), donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Yunanistan
'la temasta olduğunu, AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Türkiye ile de iletişime geçeceğini bildirdi. Yunanistan'ın geri itmesi sonucu 19 göçmen donarak ölmüştü.
BM: ŞOKE EDİCİ
Birleşmiş Milletler
(BM), göçmenlerin sınırda donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi. BMMYK sözcülerinden Boris Cheshirkov, "İki yıldır, kara ve deniz sınırlarında artan sayıda insan hakları ihlali raporları aldık" dedi.