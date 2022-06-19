AB, gıda ve enerji kriziyle toplanıyor

Birliği (AB) dışişleri bakanları, bugün gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanıyor. Bakanlar, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de bir araya gelecek. Üst düzey bir AB yetkilisi, toplantının gündeminde Ukrayna savaşının, özellikle gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel etkileri açısından yer alacağını söyledi. AB'nin mahsur kalan milyonlarca tonluk buğdayın ihracatı için, Belarus dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirten yetkili, en ideal seçeneğin Karadeniz olduğunu vurguladı.İNGILTERE'NIN başkenti Londra'da hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi. Sendikalar Birliği'nin (TUC) düzenlediği ve binlerce kişinin katıldığı protestoda göstericiler, giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesini istedi. Bazı göstericiler "Yeter artık", "Maaşları artırın, faturaları düşürün", "Herkes için güvenli ev" yazılı dövizler taşırken sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı. Bazı göstericiler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünden geçerken Başbakan Boris Johnson'ı yuhaladı.