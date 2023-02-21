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Giriş Tarihi: 21.2.2023 18:40

AB Komiseri Varhelyi Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi'nin Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

DHA
AB Komiseri Varhelyi Türkiye’ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komşuluk ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkemizde yaşanan depremler sonrasında, AB'nin aday ülke Türkiye'yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara'da Sayın Bakanımızla bir araya gelerek, AB'nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacaklardır" denildi.

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AB Komiseri Varhelyi Türkiye'ye geliyor
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