AB Komisyon üyesi uyardı: Ruble ile ödeme yaptırım ihlalidir

Kadri Simson dün yaptığı basın açıklamasında "Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a gaz arzını askıya alma kararı, mevcut krizde bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Bu, mevcut sözleşmelerin haksız bir ihlalidir ve sıradakinin herhangi bir Üye Devletin olabileceğine dair bir uyarıdır. Aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek yanıt vermemiz gereken bir AB'yi bölme girişimidir" dedi.



'İKİNCİ ÖZEL BİR HESAP ARACILIĞIYLA RUBLE ÖDEMELERİ YAPTIRIM İHLALİDİR'

Simson, Avrupalı enerji şirketlerinin Gazprom'a yapacakları ödemelerin 'ruble' para birimiyle olmasının yaptırımların ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Birçok Avrupalı enerji şirketinin Gazprom'a yapılacak bir sonraki ödemelerinin Mayıs ortasında olacağını vurgulayan Simson, "Rus kamu yetkilileri tarafından yönetilen dönüştürme mekanizması ve Gazprombank'ta ikinci bir özel hesap aracılığıyla ruble olarak ödemenin yaptırımların ihlali olduğunu onlara net bir şekilde ifade etmeliyiz" dedi.



POLONYA VE BULGARİSTAN'A GAZ, YUNANİSTAN VE ALMANYA ÜZERİNDEN

Avrupa'nın doğal gaz arz güvenliği için acil bir risk bulunmadığını belirten Kadri Simson, şimdilik Polonya ve Bulgaristan'a yapılan doğal gaz teslimatlarının Yunanistan ve Almanya'dan alternatif güzergahlarla yapıldığına dikkat çekti. Simson, Litvanya ile Polonya arasındaki gaz enterkonnektörü olan TEN-E (Trans-Avrupa Enerji Ağları) projesinin faaliyete geçtiğini, Ekim ayında Baltık boru hattının ve Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki enterkonnektörünün tamamlanacağını ifade etti. Simson, alternatif yollardan gelen gazla şu anda Avrupa'da depolama seviyesi yüzde 32'nin üzerinde olduğunu vurguladı.

