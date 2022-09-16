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Giriş Tarihi: 16.9.2022 15:41 Son Güncelleme: 16.9.2022 16:01

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den "Putin ölse mutlu olur musunuz?" sorusuna dikkat çeken cevap

AA
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’den Putin ölse mutlu olur musunuz? sorusuna dikkat çeken cevap

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Leyen, kendisine sorulan "Putin'in ölümünden mutlu olup olmayacağı" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını kaybetmesi ve yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

"BU BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Putin'in ölümünden mutlu olup olmayacağı" sorulduğunda, "Bir insan öldüğünde asla mutlu olunmamalıdır ve bu her insan için geçerlidir ancak Putin'in bu savaşı kaybetmesi ve yaptıklarının hesabını vermesi gerekiyor, bu benim için önemli." dedi.

'ŞÜPHE GÖTÜRMEZ SAVAŞ SUÇLARI'

Ukrayna'da "en ciddi savaş suçları"nın işlendiğini belirten von der Leyen, "Bu şüphe götürmez. Bu nedenle delillerin toplanmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde dava açılması ihtimalini destekliyoruz. Ortak uluslararası hukuk düzenimizin temeli budur ve bu suçları da cezalandırmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"BU CİDDİYE ALINMALI"

Von der Leyen, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği savaş tanklarının tedarik edilmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Eğer savaş tanklarına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlarsa, bunu ciddiye almalı ve onlara bu tankları tedarik etmeliyiz. Ben Avrupa devletlerinin Ukrayna'nın gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmesinden yanayım. Sonuçta Ukraynalılar, doğru askeri araçlara sahip oldukları takdirde kendilerini savunabileceklerini kanıtlıyorlar. Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli."

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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den "Putin ölse mutlu olur musunuz?" sorusuna dikkat çeken cevap
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