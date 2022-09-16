AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den "Putin ölse mutlu olur musunuz?" sorusuna dikkat çeken cevap

"BU CİDDİYE ALINMALI"

Von der Leyen, Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği savaş tanklarının tedarik edilmesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Eğer savaş tanklarına ihtiyaçları olduğunu söylüyorlarsa, bunu ciddiye almalı ve onlara bu tankları tedarik etmeliyiz. Ben Avrupa devletlerinin Ukrayna'nın gerçekte ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmesinden yanayım. Sonuçta Ukraynalılar, doğru askeri araçlara sahip oldukları takdirde kendilerini savunabileceklerini kanıtlıyorlar. Ukrayna bu savaşta hepimiz için mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan şey, demokrasinin zaferidir. Bu nedenle ülkenin ihtiyaç duyduğu tüm silahlara sahip olması çok önemli."