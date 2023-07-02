AB: Kuran’ın yakılması açık provokasyon

Avrupa Birliği (AB), İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılması ve sonrasındaki gösterilerle ilgili açıklamasında, kutsal kitaplara yönelik bu tür eylemlerin saygısızlık ve açık provokasyon olduğunu, din ve inanç özgürlüğünün yanı sıra ifade özgürlüğünü de desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk günü Kuran-ı Kerim yakarak Müslümanların tepkisini çeken Irak uyruklu Salvan Momika, 10 gün içerisinde yeniden Kuran-ı Kerim yakacağını söylemişti. Alçak saldırgan Momika'nın Irak'tayken silahlı grup kurduğu ve sonrasında dış destek gördüğü biliniyor.