AB liderleri korktu: Ateşkes diyemedi

Avrupa Birliği (AB) hükümet ve devlet başkanları, İsrail - Filistin sorununu ele almak için önceki gün Brüksel'de bir araya geldi. Yaklaşık 5 saat süren zirvede, özellikle "ateşkes" teriminin kullanılmaması kriz yarattı. İspanya'nın, "ateşkes sağlanması için girişim" talebine en sert muhalefet Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan geldi. Uzun tartışmaların ardından birçok üye, "Terimlere takılıp kalmanın önemi yok, önemli olan bir an önce Gazze'deki insanlara yardımların gitmesidir" görüşünde birleşti. Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a göre, AB liderleri, İsrail'i eleştiren açıklamaları nedeniyle yoğun tepki gören BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in durumuna düşmekten kaçınmak istediler.