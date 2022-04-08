AB liderlerinden Ukrayna’ya ’sizin kavganız bizim kavgamız’ mesajı! AB’ye doğru ilk olumlu adım...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Bucha'dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülere peş peşe tepkiler gelirken Rusya'dan Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanladı ve görüntülerin provokasyon olduğunu ifade etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. Öte yandan ABl liderleri bugün Buça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.