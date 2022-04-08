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Giriş Tarihi: 8.4.2022 21:47 Son Güncelleme: 8.4.2022 21:53

AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...

AA
REUTERS
AB liderlerinden Ukrayna’ya ’sizin kavganız bizim kavgamız’ mesajı! AB’ye doğru ilk olumlu adım...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret etti. İkiliyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy karşıladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Leyen, "Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Bucha'dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülere peş peşe tepkiler gelirken Rusya'dan Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanladı ve görüntülerin provokasyon olduğunu ifade etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. Öte yandan ABl liderleri bugün Buça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

SİZİN KAVGANIZ BİZİM KAVGAMIZ

Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi. Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

İLK OLUMLU ADIM

Leyen açıklamalarında, 'Bugün biz Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne doğru ilk olumlu adımını atmak için buradayız. ifadelerini kullandı. Leyen ukrayna'nın Avrupa için bir geleceği olacağını ifade ederken Rusya'nın çürüme ile karşı karşıya oldupunu ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.

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AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...
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