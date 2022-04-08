AB liderlerinden Ukrayna’ya ’sizin kavganız bizim kavgamız’ mesajı! AB’ye doğru ilk olumlu adım...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Bucha'dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülere peş peşe tepkiler gelirken Rusya'dan Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanladı ve görüntülerin provokasyon olduğunu ifade etti. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. Öte yandan ABl liderleri bugün Buça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
SİZİN KAVGANIZ BİZİM KAVGAMIZ
Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi. Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.
AB'nin Ukrayna başsavcısını, soruşturmayı ve kanıt toplamayı desteklemek için eğitim ve ekipman sağlama konusunda destekleyeceğini belirten Borrell, kayıp şahıslarla ilgili veri toplanmasını desteklemek için 7,5 milyon avro değerinde bir proje başlatacağını duyurdu.