AB: Putin’in tehdidini ciddiye alın

Amerikan medyasına konuşan yetkililer, Başkan Joe Biden'ın Rusya'yı aylardır nükleer silah tehditleri konusunda uyardığını iddia etti. Bu uyarıların ne zaman ve ne seviyede yapıldığına ilişkin herhangi bir detay bulunmuyor ancak ABD yönetiminin başta Rus ordusuna Ukrayna Savaşı'nda esir düşmüş ABD vatandaşları dahil birçok konuyu Kremlin ile istihbarat üzerinden müzakere ettiği ileri sürüldü. Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.