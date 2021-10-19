‘AB raporu tutarsız ve çifte standartlı’

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu
'nun Türkiye
'yi hedef alan 2021 raporuna tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye Raporu
yayımlanmıştır. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. AB'nin yetkisinde olmayan konularda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin 'tutarsız' ve 'yanlı' Rum/Yunan tezlerine yer verilmesini reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
'ORTAK BİLDİRİ YOK HÜKMÜNDEDİR'
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan
, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
ve Mısır
arasında Atina
'da düzenlenen 9. Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildiriye de şu tepkiyi verdi: "Ortak açıklama yok hükmündedir. Bildirideki ifadelerin aksine, bölgedeki gerginliğin esas kaynağı, Yunan/ Rum ikilisinin maksimalist ve gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakları kararlılıkla korunmaya devam edilecek. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik." ANKARA