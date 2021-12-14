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Giriş Tarihi: 14.12.2021 22:54

AB: Rusya'ya karşı tavrımızı koruyoruz

AA
AB: Rusya’ya karşı tavrımızı koruyoruz

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda konuşan Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine karşı halihazırda "krizi önleme tavrına" sahip olduğunu belirterek, "Farklı senaryoları çalışıyoruz" dedi

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı konulu bir oturum düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AP vekillerine hitabında, geçen aydan bu yana görülen alışılmadık askeri yoğunlaşma karşısında AB'nin endişe duymaya ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Rusya'nın ise olanları kendi sınırlarındaki normal bir durum olarak nitelediğini belirten Borrell, aynı şekilde AB'nin dün yaptırım kararı aldığı Wagner Grubunun da Rusya'ya göre özel bir güvenlik şirketinden ibaret olduğunu dile getirdi.

Borrell, AB'nin halihazırda "krizi önleme tavrına" sahip olduğunu belirterek, "Farklı senaryoları çalışıyoruz." dedi.

AP'nin 16 Aralık'ta Rusya'nın söz konusu yoğunlaşmasıyla ilgili bir karar tasarısı oylaması bekleniyor.

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AB: Rusya'ya karşı tavrımızı koruyoruz
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