AB Temsilcisi Gazze’deki kıtlığa dikkat çekti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlığın baş gösterdiğini ve güneye doğru ilerlediğini belirterek, "acil insani ateşkes" çağrısı yaptı.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'e göre çok korkulan senaryo gerçek oldu. Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinin 2728 sayılı kararının tam ve derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurgulayan Borrell, "Esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölmek üzere olanlara yardım sağlanması için ateşkes acildir." çağrısında bulundu.

Borrell, İsrail'in "geniş ölçekte insani yardıma tam, güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlama yükümlülüğü bulunduğunu" anımsatarak, "Hamas ve İslami Cihat'ın Kerem Şalom bölgesine yönelik roket yağmurunu açıkça kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aynı mesaj, AB Komisyonunun Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic tarafından da paylaşıldı.