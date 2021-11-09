AB, Türkiye’yi örnek göstererek Belarus’a çattı: Olağanüstü tehlikeli bir durum

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün gece yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerden Belaruslu yetkililere yönelik genişletilmiş yaptırım rejimini onaylaması çağrısında bulunmuştu. Von der Leyen, "AB, özellikle kara listeye alma yolu da dahil olmak üzere insan kaçakçılığında etkin olan üçüncü ülke hava yolu şirketlerine nasıl yaptırım uygulanacağını da inceleyecek." ifadesini kullanmıştı.

AB kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2021'de AB ülkelerine Belarus'tan toplam 7 bin 935 göçmen girdi. Bu sayı, geçen yıl ise 150'ydi.