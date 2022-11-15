AB: Ukrayna işgal edilen topraklarının yüzde 50’sini geri aldı

Josep Borrell, AB ülkelerinin Savunma Bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'un video konferans yöntemiyle bağlanarak, Rusya'nın Herson'dan çekilmesinin ardından sahadaki durumla ilgili bilgi verdiğini belirten Borrell, Ukrayna'nın 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın işgal ettiği topraklarının yüzde 50'sini geri aldığını aktardı.
Borrell, sağlanan askeri yardımlarının "işe yaradığını" ifade etti.
AB'nin bugün başlattığı askeri yardım misyonuna değinen Borrell, "Kombine şekilde, Polonya'da operasyonel düzeyde bir silah eğitim komutanlığı olacak. Almanya'da da özel bir eğitim komutanlığı olacak." diye konuştu.
Şimdiye kadar 20'den fazla ülkenin askeri misyon için kapasitesini teklif ettiğini belirten Borrell, şöyle devam etti:
"Ukrayna'nın ihtiyacı olan şey, daha fazla hava savunma sistemi. Biz de bunu sağlayacağız. Halihazırda sağladığımız sistemleri tümüyle işlevsel hale getirmek için sürekli bir mühimmat akışı var."
Borrell, "Rusya'nın savaşa devam etme niyetini açıkça ortaya koyduğuna" işaret ederek, "Bir yandan belli belirsiz müzakere istediklerini söylüyorlar ama diğer yandan savaş devam ediyor ve yıkım artıyor. Biz konuşurken, Kiev ve diğer Ukrayna şehirleri Rus saldırısı altında." değerlendirmesinde bulundu.