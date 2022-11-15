AB: Ukrayna işgal edilen topraklarının yüzde 50’sini geri aldı

Şimdiye kadar 20'den fazla ülkenin askeri misyon için kapasitesini teklif ettiğini belirten Borrell, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın ihtiyacı olan şey, daha fazla hava savunma sistemi. Biz de bunu sağlayacağız. Halihazırda sağladığımız sistemleri tümüyle işlevsel hale getirmek için sürekli bir mühimmat akışı var."

Borrell, "Rusya'nın savaşa devam etme niyetini açıkça ortaya koyduğuna" işaret ederek, "Bir yandan belli belirsiz müzakere istediklerini söylüyorlar ama diğer yandan savaş devam ediyor ve yıkım artıyor. Biz konuşurken, Kiev ve diğer Ukrayna şehirleri Rus saldırısı altında." değerlendirmesinde bulundu.