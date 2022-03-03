AB, Ukrayna’dan milyonlarca sığınmacı bekliyor

AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Johansson, "Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle çok tehlikeli bir durumdayız. AB'ye milyonlarca sığınmacının gelmesine hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Bugüne kadar Ukrayna'dan AB ülkelerine en az 1 milyon kişinin geldiğini aktaran Johansson, Ukrayna'ya komşu AB ülkelerinin şu ana kadar gelenlere yaptığı yardımlardan etkilendiklerini belirtti.

Johansson, Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan gibi AB ülkelerinden, Ukrayna'dan gelenlerin diğer AB üyelerine "yeniden yerleştirme" için gönderme konusunda taleplerinin olmadığını, ancak bu ülkelerin mali yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ukraynalılar için AB Geçici Koruma Yönergesi'ni hayata geçirmeyi teklif ettiklerini hatırlatan Johansson, bunun AB ülkeleri tarafından bugünkü toplantıda görüşüleceğini, yönergenin birkaç gün veya en fazla bir hafta içinde resmen hayata geçirilmesini beklediğini ifade etti.

Johansson ayrıca şu ana kadar çok az sayıda Ukraynalının AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunduğu bilgisini verdi.

AB'NİN GEÇİCİ KORUMA YÖNERGESİ

Ukrayna-Rusya savaşından kaçanların sayısının hızla artması üzerine AB Komisyonu, 2001'de çıkarılan AB Geçici Koruma Yönergesi'ni ilk kez harekete geçirmeyi teklif etmişti.

AB ülkelerinden oluşan AB Konseyi'nin teklifi görüştükten sonra kısa sürede kabul etmesi bekleniyor.

Yönergenin harekete geçirilmesiyle geçici koruma statüsü verilecek Ukraynalılar, AB ülkelerinde oturma izni alabilecek, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanacak, iş bulup çalışabilecek. Ukraynalılara ayrıca sosyal refah yardımı, barınma yardımı ve geçim yardımı gibi imkanlar verilebilecek.

Geçici koruma ilk aşamada 1 yıl için verilecek, daha sonra duruma göre iki kez 6'şar ay uzatılması mümkün olacak.

Ukraynalılar, AB ile Ukrayna arasındaki vize serbestisi anlaşması sayesinde AB ülkelerinde vize almadan 90 gün kalabiliyor.