AB ülkeleri koronavirüs ilaçlarını ortaklaşa alacak

Ayrıca AB ülkelerinde seyahatlerde kullanılan AB Dijital Kovid Sertifikası'nın ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin koordineli bir yaklaşım sergilenmesi istendi ve AB Komisyonunun buna ilişkin yasal çalışma yapacağı belirtildi.

Liderler, salgının küresel iş birliği ile üstesinden gelineceğini, başta Afrika ülkeleri olmak üzere AB'nin küresel çapta aşılamaların artırılması için aşı hibesi ve ihracatın sürdüreceğini ifade etti.