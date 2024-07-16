AB ülkelerinde Vance paniği

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, cumartesi günü seçim mitingindeki suikast girişiminden sonra ilk kez halkın karşısına çıktı. Trump, seçimleri kazanması durumunda yardımcılığını üstlenecek isim olarak Ohio Senatörü J.D. Vance'i seçti. Trump'ın seçimi suikast girişiminin bile önüne geçti.39 yaşındaki Vance, siyasi arenada tanınmayan biri. İsrail-Gazze konusunda mevcut Başkan Biden yönetimini "esirlerin serbest bırakılmasını" sağlayamadığı için eleştiren Vance, İsrail'in "işi bitirmesine" imkan tanınması gerektiğini belirtiyor. Avrupa'nın siyasetinde pek çok isim Trump'ın bir kez daha seçilmesinin ABD dış politikasına etkileri konusunda paniğe kapılmış durumda. Yorumlarda Vance'ın Ukrayna açıklamalarına geniş yer verildi. Vance, Ukrayna konusunda gayet açık sözlü ve savaştan zarar gören ülkeye daha fazla yardım yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor.