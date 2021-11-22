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Giriş Tarihi: 22.11.2021 03:55

AB ülkesi savaş alanına döndü! Polisten göstericilere sert müdahale

AB ülkesi savaş alanına döndü! Polisten göstericilere sert müdahale

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etmek için sokağa indi. Barışçıl şekilde başlayan gösteri, bazı grupların polise saldırmasının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırılırken, birçok ülkede halk protestolar patlak verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek "Özgürlük için Birlikte" adı altında sokağa indi. Protesto kapsamında göstericiler, sık sık "Özgürlük! Özgürlük! Özgürlük!" sloganı atarken, "Özgürlük için Birlikte" yazılı pankartın arkasında Avrupa Birliği (AB) Genel Merkezine yürüdü.

GÖSTERİ, ŞİDDET OLAYLARINA DÖNÜŞTÜ

Barışçıl şekilde başlayan gösteri, bazı grupların polise saldırmasının ardından şiddet olaylarına dönüştü. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

PROTESTOLARA 35 BİN KİŞİ KATILDI

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) ve hükümet bölgesi yakınında gerçekleşen şiddet olayları sırasında polise saldıran grupların yüzlerini gizledikleri ve Flaman milliyetçi bayrakları taşıdıkları görüldü.

Polis, protestoya yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı.

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AB ülkesi savaş alanına döndü! Polisten göstericilere sert müdahale
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