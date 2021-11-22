AB ülkesi savaş alanına döndü! Polisten göstericilere sert müdahale

Avrupa'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından kısıtlamalar sıkılaştırılırken, birçok ülkede halk protestolar patlak verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etmek "Özgürlük için Birlikte" adı altında sokağa indi. Protesto kapsamında göstericiler, sık sık "Özgürlük! Özgürlük! Özgürlük!" sloganı atarken, "Özgürlük için Birlikte" yazılı pankartın arkasında Avrupa Birliği (AB) Genel Merkezine yürüdü.