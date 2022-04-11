AB Yüksek Temsilcisi Borrell’den Rusya açıklaması: Dünyada kıtlığa neden oldular

Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın buğday stoklarını yok ederek, gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasını ve buğdayın ihraç edilmesini engellediğini belirten Borrell, "(Rus güçleri) Kıtlığa neden olan onlar. Ukrayna şehirlerini bombalıyorlar ve dünyada açlığı kışkırtıyorlar." dedi.

Borrell, "Moskova'ya yönelik AB yaptırımlarının ise kıtlığa neden olmadığını" vurguladı.

YAPTIRIMLAR KONUSUNDA BUGÜN KARAR ÇIKMADI

Yaptırımların nasıl uygulanacağını ve boşlukların nasıl doldurulacağını görüşmeye devam ettiklerini belirten Borrell, "Bu yaptırımların Rus ekonomisi üzerindeki etkisini ölçüyoruz. Başka neler yapılabileceğini tartışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Borrell, AB'nin Rusya'ya yaptırımlar kapsamında petrol ambargosu uygulaması konusunda, "Petrol ve gaza yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her şey masada ancak bugün herhangi bir karar alınmadı." şeklinde konuştu.

Rusya'ya gaz ve petrol alanında yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret eden Borrell, gaz ile petrol arasında fark bulunduğunu, AB'nin 2021'de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.

Borrell, gaz ve petrol alanında bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna işaret ederek, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.