AB, Yunanistan’daki dinleme skandalında derinlemesine soruşturma bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'da muhalefet partisi lideri ve bir gazetecinin telefonlarının dinlenmesinin ortaya çıkmasıyla patlayan skandalda tüm suçlamaların Yunanistan hükümeti tarafından derinlemesine soruşturulmasını beklediğini bildirdi.

SORULARI YANITLADI

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Yunanistan'da muhalefet partisi PASOK'un yeni lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Tanasis Kukakis'in telefonlarının dinlenmesi üzerine istihbarat teşkilatı başkanı ile Başbakanlık Genel Sekreterinin istifasına yol açan dinleme skandalı hakkındaki soruları yanıtladı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MUTLAK ÖNEME SAHİPTİR"

Teyit edilmesi halinde AB ülkelerinde ulusal istihbarat teşkilatlarının yasa dışı şekilde başta gazeteciler ve siyasi muhalifler olmak üzere vatandaşlara yönelik dinleme yapmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Hipper, şöyle devam etti:

"Üye ülkeler ulusal güvenliklerini koruma yetkisine sahiptir ve temel hakların korunmasını sağlamak için kendi güvenlik teşkilatlarını denetlemeli, kontrol etmelidirler. Kişisel verilerin korunması, gazetecilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü de mutlak öneme sahiptir.

Bu tür olayların soruşturulması AB üyesi ülkelerin sorumluluğundadır. AB Komisyonu, her türlü suçlamanın derinlemesine soruşturulmasını ve vatandaşların güveninin tesis edilmesini beklemektedir."

AB SAVCILIĞINA ÇAĞRI

Yunanistan'daki skandalın ortaya çıkmasından sonra bazı Avrupa Parlamentosu milletvekilleri de olaya tepki gösterdi ve AB kurumlarının devreye girmesini talep etti.

Parlamentonun etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in 't Veld, Yunanistan hükümetinin iddia ettiği gibi durumun uluslararası bir sorun olarak görülmesi halinde Europol ve AB Savcılığının devreye girmesi ve olayı soruşturması gerektiğini belirtti.

Hollandalı milletvekili, bu konuda bir tavsiye kararı hazırlayacağını açıkladı.

PARLAMENTO KOMİTESİ TOPLANACAK

Avrupa Parlamentosu gelecek günlerde Yunanistan'daki skandal hakkında özel toplantılara da sahne olacak.

Parlamentoda Pegasus ve eş değer casus yazılım kullanımı hakkında daha önce oluşturulan araştırma komitesi Yunan gazeteci Tanasis Kukakis'i dinlemek için 30 Ağustos'ta oturum düzenleyecek. Sonraki günlerde de Andrulakis'in dinleneceği bir oturum daha düzenlenmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN'I SARSAN SKANDAL

PASOK lideri Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti. Telefonda yapılan ilk incelemede, "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Nisanda ise Yunan gazeteci Kukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Kukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiğini belirtmişti.

Bu olayların ardından Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon, kurumun dinleme faaliyetlerindeki "dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.