Abbas’tan Biden’a FKÖ talebi

ABD Başkanı Joe Biden, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Basın toplantısında bölgede barış ve güvenliğin anahtarının Filistin devletini tanımak olduğuna dikkati çeken Abbas, "ABD yönetiminden, Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu yeniden açarak ve FKÖ'yü (Filistin Kurtuluş Örgütü) ABD'nin terör listesinden çıkarıp Washington'daki ofisini tekrar açmasına izin vererek ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz. Biz terörist değiliz" dedi. Öte yandan Biden, Beytullahim ve Doğu Kudüs'te protestolarla karşılandı.