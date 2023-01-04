ABD, 250 bin hesabın kapatılmasını istedi

Twıtter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ifşaatı sürüyor. Musk, ifşaatın 11'incisini, serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaptı. Taibbi'nin gönderisini paylaşan Musk, "ABD makamları, aralarında gazeteciler ve Kanadalı yetkililerin de olduğu 250 bin hesabın kapatılmasını istedi" ifadesini kullandı. Taibbi, ABD yönetiminin kapatılmasını istediği hesaplar arasında ABD'nin resmi hesabının da bulunduğunu kaydetti. Taibbi, Twitter'ın ABD'li yetkililerden "hoşlarına gitmeyen" kişilerin hesaplarının askıya alınması için çeşitli "şaşırtıcı" talepler de aldığını ileri sürdü.