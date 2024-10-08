ABD, 7 Ekim’den bu yana İsrail’e askeri yardım için rekor düzeyde para harcadı

Üniversite raporunda ilk olarak The Associated Press'e sağladığı bilgilerde, 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana bölgedeki artan ABD askeri operasyonlarına ek 4,86 milyar dolar harcandığı belirtildi. Buna, Yemen'deki Husilerin ticari nakliyeye yönelik saldırılarını bastırmak için Donanma liderliğindeki bir kampanyanın maliyetleri de dahil. Husilerin ise bu saldırıları İran destekli Hamas grubuyla dayanışma içinde gerçekleştirdiği iddia edildi.

İsrail'in Eylül ayı sonlarında Lübnan'daki İran destekli Hizbullah militanlarına karşı ikinci bir cephe açmasından önce tamamlanan rapor, Biden yönetiminin Gazze ve Lübnan'daki çatışmalarda İsrail'i desteklemesi ve bölgedeki İran destekli silahlı grupların düşmanlıklarını sınırlamaya çalışmasıyla birlikte tahmini ABD maliyetlerinin ilk hesaplamalarından biri. Maddi kayıpların, insan hayatlarındaki maliyetin üstüne çıktığı belirtilen haberde, Hamas militanları bir yıl önce İsrail'de 1.200'den fazla kişiyi öldürdü ve ellerinde çok sayıda rehin olduğu aktarıldı. İsrail'in misilleme saldırısında da asker, sivil ayrımı yapmadan, Gazze'de yaklaşık 42.000 kişiyi öldürdüğüde belirtildi. İsrail'in Eylül ayı sonlarında Lübnan'daki saldırılarını büyük ölçüde artırmasının ardından, Hizbullah savaşçıları ve siviller de dahil olmak üzere en az 1.400 kişi öldürüldü .

FİNANSAL MALİYETLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Ayrıca 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD'deki savaşların tüm maliyetlerini değerlendiren Harvard Üniversitesi'nin öğretim üyeleri çarpıcı bir şekilde bir raporla ortaya koydu.



RAPORDA, İSRAİL'E ASKERİ YARDIM

1948'deki kuruluşundan bu yana ABD'nin himayesinde olan İsrail'in, tarihte ABD'den en fazla askeri yardım alan ülke olduğu açıklandı ve İsrail ABD'de 1959'dan bu yana 251,2 milyar dolar yardım aldığı belirtildi. ABD sadece bir yıl içerisinde yani 7 Ekim 2023'ten bu yana 17,9 milyar dolar, İsrail'e askeri yardım olarak gönderdi. ABD, 1979'da ABD'nin aracılık ettiği barış anlaşmasını imzaladıklarında ve Obama yönetiminden bu yana İsrail için yıllık miktarı 2028'e kadar 3,8 milyar dolar olarak belirleyen bir anlaşmada İsrail ve Mısır'a her yıl milyarlarca askeri yardım sağlamayı taahhüt etti.

ABD'nin Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana yaptığı yardımlar arasında askeri finansman, silah satışları, ABD stoklarından en az 4,4 milyar dolar çekilmesi ve kullanılmış ekipmanların elden çıkarılması yer alıyor. ABD'nin yıl içinde teslim ettiği silahların büyük kısmı, top mermilerinden 2 bin poundluk sığınak delicilere ve hassas güdümlü bombalara kadar uzanan mühimmatlardan oluşuyordu. Çalışmada, İsrail'in Demir Kubbe ve Davut Sapanı füze savunma sistemlerini yenilemek için 4 milyar dolar, silah ve jet yakıtı için de nakit harcaması yapıldığı belirtiliyor. Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı ve kamuoyuna açıklanmış askeri yardımların aksine , ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e ne gönderdiğine dair tam detaylara ulaşmanın mümkün olmadığını, dolayısıyla yıllık 17,9 milyar dolarlık rakamın da çok üstünde olabileceği açıklandı. Gerekçe olarak ise, Biden yönetiminin "bürokratik manevralarla yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizleme çabalarını gösterdiler. Sivil halk üzerinde ağır bir bedel ödeten bir savaşta kilit ABD müttefikine sağlanan fon, başkanlık kampanyası sırasında Amerikalılar arasında bölünmeye yol açtı . Ancak İsrail'e destek uzun zamandır ABD siyasetinde ağırlık taşıyordu ve Biden Cuma günü araştırmacıların raporlarını doğrular tarzda, "hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi" dedi.

HABERDE BIDEN YÖNETİMİ, ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ASKERİ VARLIĞININ NİCELİĞİ

Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana bölgedeki askeri gücünü artırarak , İsrail ve Amerikan güçlerine yönelik saldırıları önlemek için olduğu da aktarıldı.

HARCANAN PARA 4.86 MİLYAR DOLAR

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise söz konusu ek operasyonların maliyetinin en az 4,86 milyar dolar olduğu belirtilirken, bu rakama ABD'nin Mısır ve bölgedeki diğer ortaklarına sağladığı artırılmış askeri yardımlar dahil değil . Hamas'ın Gazze etrafındaki İsrail barikatlarını saldırı için aştığı gün ABD'nin Orta Doğu'da 34.000 gücü vardı. Bu sayı, İsrail'e atfedilen bir saldırının İran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından misillemeyi caydırmayı amaçlayan iki uçak gemisinin bölgede olduğu Ağustos ayında yaklaşık 50.000'e çıktı . Toplam şu anda yaklaşık 43.000. ABD'nin Akdeniz, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne konuşlandırdığı gemi ve uçak sayısı (uçak gemisi taarruz grupları, amfibi hazır grubu, avcı filoları ve hava savunma bataryaları) yıl boyunca değişiklik gösterdi. Pentagon, çok yakında Avrupa'ya bir uçak gemisi saldırı grubunun daha gideceğini ve aynı anda bölgede iki uçak gemisi daha olursa, birlik sayısının daha da artabileceğini söyledi.

HUSİLERE KARŞI MÜCADELE

ABD ordusu, Yemen'in başkentini ve kuzey bölgelerini kontrol eden silahlı bir grup olan Husiler tarafından artan saldırılara karşı koymak için savaşın başlangıcından bu yana konuşlandırıldı ve Gazze ile dayanışma içinde Kızıldeniz'deki ticaret gemilerine ateş açtı. Araştırmacılar, ABD'ye 4,86 milyar dolarlık maliyeti "beklenmedik şekilde karmaşık ve asimetrik olarak pahalı bir meydan okuma" olarak adlandırdı. Husiler, kritik ticaret rotasını geçen gemilere saldırılar düzenlemeye devam etti ve ABD'nin fırlatma sahalarına ve diğer hedeflere saldırılar düzenlemesine neden oldu. Harekat, Donanmanın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en yoğun deniz savaşı haline geldi. Yazarlar, "ABD, 2.000 dolar değerindeki ucuz İran yapımı Husi insansız hava araçlarına karşı çok sayıda uçak gemisi, muhrip, kruvazör ve pahalı milyonlarca dolarlık füzeler konuşlandırdı" dedi. Yetkililer, ABD ordusunun cuma günü Yemen'de bir düzineden fazla Husi hedefini vurarak silah sistemleri, üsler ve diğer teçhizatları hedef aldığını söyledi. Araştırmacıların hesaplamalarına göre, bölgede yoğunlaştırılan operasyonlardan en az 55 milyon dolar ek muharebe ücreti elde edilecek.