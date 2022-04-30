ABD açıkladı! ’Rusya geride kaldı’

Yetkili, Odessa'ya yönelik herhangi bir çıkarma harekatının işaretlerini görmediklerini ifade ederek, Odessa'ya yönelik hava saldırıların Odessa ile Mıkolayiv arasındaki bölgede bulunan Ukrayna birliklerine baskı kurmak amacıyla düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde sert direniş verdiğini aktaran yetkili, Rusya'nın karada ilerlemeden önce bölgede topçu saldırılarını artırdığına ancak bu saldırıların bekledikleri etkiyi göstermediğine dikkati çekti.

Yetkili, Ukrayna ordusunun halen ikmal hatlarının koruduğunu, Rusya'nın ise ilerleyişinin son derece yavaş olduğunu belirterek, "Donbas'ta yapmak istediklerini elde etme konusunda planladıkları takvimin gerisinde olduklarını değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Donbas'taki taktik tabur sayısını 92'ye çıkardığını anlatan Pentagon yetkilisi, Rusya'nın ayrıca Donbas'ta uzun sürecek bir savaş için hazırlık yaptığına işaret etti.