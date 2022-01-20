ABD Afganistan’da sivilleri katletmişti! O anlara ilişkin görüntüler yayınlandı

Videonun devamında Ahmadi'nin, California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı, bazı Afgan mültecilere dağıtılmak üzere gıda paketleri hazırladığı anlaşılmıştı.

Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda, vurulan araçta ikinci patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşınmadığına delil olarak gösterilmişti.