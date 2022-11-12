ABD ara seçimlerinde Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi

Çalışmaya göre, 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığını Müslüman seçmenlerin sadece yüzde 20'si desteklerken, yüzde 40'ı Biden'ı ikinci dönem için onaylamayacaklarını açıkladı. Ayrıca seçmenlerden yüzde 13'ü soruya cevap vermek istemezken, yüzde 27'lik kesim de bu konuda emin olmadıklarını ifade etti.

CAIR Devlet İşleri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw yazılı açıklamasında, "CAIR anketi, daha fazla Müslüman'ın Demokrat Parti'yi desteklediğini ve önemli sayıda Müslüman'ın Cumhuriyetçilere oy vermeye devam ettiğini gösterdi. ABD'li Müslümanlar seçime gösterdikleri ilgi, adaylık ve seçim zaferleriyle, topluluğumuzun ve liderlerinin artan gücünü ve siyasi kapasitesini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.

Jetpack Kaynak Merkezi ve CAIR dün, 1 milyon 200 bin kayıtlı Müslüman seçmenin bulunduğu ABD'deki ara seçimlerde 82 Amerikalı Müslüman adayın, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildiğini, bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğunu kaydetmişti.