ABD basını: 2023’ün en önemli seçimi

Batı medyasında bir kez daha "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de" başlığı atıldı. Bloomberg'in ardından ABD merkezli Politico sitesinde de aynı yorum yapıldı. Seçimlerin, Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu vurgulayan Politico'daki analizde 14 Mayıs seçim sonuçlarının Avrupa ve Ortadoğu'yu etkileyeceği kaydedildi. "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önümüzdeki ay yapılacak seçimler büyük tarihi öneme sahip" denilen haberde seçimin Doğu Akdeniz'de de önemli sonuçları olacağının altı çizildi."Kimin seçileceği, Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü; ABD, AB ve Rusya ile ilişkileri; göç politikası; Ankara'nın Ukrayna'daki savaşta oynadığı rol ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri nasıl ele aldığını belirleyecek" yorumuna yer verilen haberde "Seçim, Avrupa ve Ortadoğu'da güvenlik üzerinde büyük bir baskı oluşturacak" denildi.