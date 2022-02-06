ABD basını ‘işgali’ başlattı

Dünyanın haftalardır gözünün kilitlendiği Ukrayna
krizinde ABD
medyasındaki bir haber büyük bir paniğe neden oldu. Bloomberg
haber sitesi, canlı hesabından "Rusya
, Ukrayna'yı işgal ediyor" başlıklı bir haber yayınladı. Haber yarım saat manşette kaldı. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür diledi. Haber ajansı, birçok senaryo için manşet hazırladıklarını ve 'Rusya, Ukrayna'yı işgal ediyor' başlığını yanlışlıkla yayınladıklarını söyleyerek hatayı kabul etti.
İLK BİRLİK ULAŞTI
ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgaline karşı NATO'ya destek amacıyla Avrupa'ya gönderme kararı aldığı ilk birlik Almanya
'ya intikal etti. Pentagon'a göre bin 700 civarında asker Polonya'ya, bin civarında asker Romanya'ya ve 300 asker Almanya'ya gönderilecek. Öte yandan Alman DW ajansına göre Ukrayna'ya silah sevkiyatını reddeden Berlin üzerindeki baskı artıyor. Muhalefetin yanı sıra ABD'den de federal hükümetin tutumunu gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.