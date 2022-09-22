ABD basınından Erdoğan’a övgü

ABDmerkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz etti. Haberde Erdoğan'ın BM 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşma değerlendirildi.Konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerden birinin Erdoğan olduğuna işaret edildi. İki liderin en son geçen hafta yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.