ABD basınından flaş iddia! Biden, Zelenskiy’ye telefonda öfkelendi

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Biden ile Zelenskiy arasında bir rutin haline gelen görüşmelerden birinde ikilinin arasında gerilimin yükseldiği belirtildi. Görüşmeye aşina olduğu belirtilen dört kaynağa dayandırılan haberde, Biden ve Zelenskiy'nin geçtiğimiz haziran ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinde Biden'ın öfkesini kaybettiği aktarıldı.

Haberde, görüşme sırasında Biden'ın Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık ek askeri yardım konusundaki açıklamalarını bitirir bitirmez Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve alamadığı tüm ek yardımları listelemeye başladığı ve bunun üzerine Biden'ın öfkelendiği belirtildi. Haberde ayrıca, ABD hükümetinin üst düzey yetkililerinin Biden ve yönetiminin elinden gelenin en iyisini yapmasına rağmen Zelenskiy'nin kamuoyunda yalnızca yapılmayanlara odaklanmaya devam ettiğini hissettiği aktarıldı.