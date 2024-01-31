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Giriş Tarihi: 31.1.2024 21:38

ABD basınından flaş iddia: Washington yönetimi Filistin’i tanımayı değerlendiriyor

ABD basınında, iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Washington yönetiminin Filistin devletini tanımayı değerlendirdiği iddia edildi. Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bazı üyelerinin, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletini tanımanın iki taraf arasındaki çatışmayı çözmek için ilk adım olabileceğine inandığı belirtildi.

İHA
ABD basınından flaş iddia: Washington yönetimi Filistin’i tanımayı değerlendiriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 117 günde devam ederken, ABD'nin Filistin devletini tanımayı değerlendirdiği iddia edildi.

FLAŞ İDDİA: ABD, FİLİSTİN'İ TANIMAYI DEĞERLENDİRİYOR

ABD basınında adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona ermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin tanınması ihtimaline ilişkin seçenekleri gözden geçirmesini istediği öne sürüldü.

Haberde, Blinken'in ayrıca askerden arındırılmış bir Filistin devletinin dünyadaki diğer modellere göre nasıl görüneceğine ilişkin bir inceleme istediği aktarıldı.

FİLİSTİN'İN BM'YE TAM ÜYE DEVLET OLMASI İÇİN İNCELEMELER YAPILIYOR

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bazı üyelerinin, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletini tanımanın iki taraf arasındaki çatışmayı çözmek için ilk adım olabileceğine inandığı belirtilerek, ABD'nin ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye devlet olması içinde gerekli incelemeleri yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından Filistinlilere siyasi bir ufuk vermek için Filistin'i tanımayı düşündüklerini ifade etmişti.

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ABD basınından flaş iddia: Washington yönetimi Filistin’i tanımayı değerlendiriyor
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