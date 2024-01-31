ABD basınından flaş iddia: Washington yönetimi Filistin’i tanımayı değerlendiriyor

Haberde, Blinken'in ayrıca askerden arındırılmış bir Filistin devletinin dünyadaki diğer modellere göre nasıl görüneceğine ilişkin bir inceleme istediği aktarıldı.

FİLİSTİN'İN BM'YE TAM ÜYE DEVLET OLMASI İÇİN İNCELEMELER YAPILIYOR

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bazı üyelerinin, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletini tanımanın iki taraf arasındaki çatışmayı çözmek için ilk adım olabileceğine inandığı belirtilerek, ABD'nin ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üye devlet olması içinde gerekli incelemeleri yaptığı öne sürüldü.